Rapallo: “Regione mobilitata per un cane, non per il progetto tunnel”

Da Andrea Carannante

Per il monumento al cane di Scandroglio si mobilita la Regione Liguria in pompa magna. Per centinaia di cittadini che chiedevano un incontro chiarificatore sul progetto/scempio di Autostrade denominato tunnel per la Fontanabuona li stiamo ancora aspettando. Questo è il loro rapporto con il cittadino/elettore, questo è il loro modo di operare in una città senza opposizione, in una città che assiste da mesi al teatrino Campodonico/Capurro/Cianci/Bagnasco. A marzo 2024 dovrebbe avvenire la cantierizzazione che porterà Rapallo al collasso e questi signori continuano a tacere. Del resto progetto scempio, voluto da pd e sponsorizzato dai 5stelle, veri alleati del centrodestra in questa schifosa operazione nata dalla tragedia del ponte Morandi. Vergognatevi

