Sabato una marcia per la pace in Ecuador, il racconto: “I nostri cari chiusi in casa, abbiamo paura”

Genova. Una marcia per chiedere la pace in Ecuador, sconvolto dall’ondata di violenze da parte dei gruppi criminali organizzati che hanno già provocato 13 morti e numerosi feriti. La comunità straniera più numerosa a Genova (quasi 11mila residenti nel 2023 solo nel capoluogo) scende in piazza e invita tutta la cittadinanza a unirsi per manifestare vicinanza in un momento così drammatico. L’appuntamento sarà sabato pomeriggio alle 17.00 con ritrovo in piazza Caricamento, breve percorso lungo via San Lorenzo e conclusione in piazza Matteotti.

A promuovere l’iniziativa sono rappresentanti di diverse realtà della comunità ecuadoriana, da quelle politiche a quelle religiose. Tra gli organizzatori c’è Manuel Aragundi, consigliere municipale del Centro Ovest che dal 2000 vive a Genova, è cittadino italiano e lavora come insegnante ed educatore professionale: “In queste ore abbiamo ricevuto le telefonate delle nostre famiglie – racconta -. Sono tutti molto preoccupati, devono stare chiusi in casa, ci sono i militari in giro. Qui a Genova ci sono mia sorella e mia nipote, ma mia madre e il resto della mia famiglia vivono a Guayaquil. Abbiamo paura che questi delinquenti entrino in casa a rubare“.

