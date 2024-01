Sampdoria, Mancini junior cerca all’estero

Genova. Movimenti marginali, ma intanto le acque cominciano a muoversi… era evidente che la Sampdoria non poteva continuare a subire il fatto che un paio di promesse come Daniele Montevago e Mattia Vitale continuassero a ‘mordere la polvere’, uno a Gubbio e l’altro a Cerignola e così li ha richiamati alla base, mandando rispettivamente in prestito, alla Virtus Entella, l’ex centravanti della Primavera (col vantaggio peraltro di poterlomeglio seguire nella vicina Chiavari e con l’augurio che la punta possa timbrare magari il goal dell’ex nella partita di ritorno, visto che sia la formazione umbra che quella ligure, militano nel Gruppo B di Serie C) ed al Monopoli il centrocampista Vitale, che la Samp, dopo la consensuale risoluzione dell’accordo di cessione a titolo temporaneo con l’Audace Cerignola, ha ceduto in prestito al Monopoli.

Si tratta, appunto, di due giocatori non in rosa, perché – se è pur noto che la Samp deve cedere per poter ingaggiare nuovi giocatori – è altrettanto vero che la falcidia dell’organico è tale da doverci pensare due volte prima di liberarsi di qualcuno, anche perché già così, Pirlo sarà costretto a portare a Venezia qualche Primavera (oltre a Elia Tantalocchi, Samuel Ntanda, Hugo Buyla, anche Arttu Lötjönen?).

