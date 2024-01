Scuole, fra una settimana il via alle iscrizioni

Si apriranno tra una settimana le iscrizioni a scuola per l’anno scolastico 2024/25. “Anche quest’anno – si spiega sul sito del ministero dell’Istruzione – si svolgeranno online le procedure di iscrizione per tutte le classi prime delle Scuole statali primarie e secondarie di I e II grado, nonché per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e per le scuole paritarie che, su base volontaria, aderiranno alla procedura telematica. La domanda resta cartacea per la Scuola dell’infanzia”. QUA la nota sulle iscrizioni inviata il mese scorso dal ministero alle scuole.

Come fare

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com