Genova. Sarebbe stata l’esplosione di una caldaia all’interno della sala macchine a provocare la morte di un ufficiale di 29 anni . Si chiamava Mehmet Altas.

L’incidente si è verificato l’8 gennaio (e non questa mattina come erroneamente appreso in precedenza, ndr), ma la salma del giovane si trova ancora a bordo in attesa di essere sbarcata nel porto di Genova che era il posto di destinazione. E’ successo a bordo del cargo Torc, battente bandiera maltese e partito da Catania.

