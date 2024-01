Ad Alassio una biblioteca civica in crescita con incremento di frequenza e prestito libri

Alassio. Terminato l’anno è tempo di statistiche per la Biblioteca sul mare di Alassio, che chiude il 2023 con risultati in continuo aumento, per una media generale di crescita del trenta per cento. “Siamo tornati ai livelli degli anni precedenti al Covid – sottolinea il sindaco di Alassio con delega alla Cultura Marco Melgrati – secondo il modo di operare che preferisco, scelte lungimiranti e risultati lì a dimostrarlo”.

In piena pandemia il Sistema bibliotecario urbano entrava in gestione in house con la società partecipata del Comune di Alassio Gesco, con lo scopo di dare all’istituzione una certa autonomia gestionale. I dati dimostrano già il pieno raggiungimento degli obiettivi, ben in anticipo sul preventivato. “Forti della certezza che avevamo le persone giuste per fare bene, – prosegue Melgrati – leggere questi numeri in grande miglioramento è una vera soddisfazione”. La frequenza è aumentata del 44 per cento, con oltre 36 mila persone entrate in Biblioteca. I prestiti dei libri nel 2023 hanno superato quota 16 mila e le consultazioni in sede sono salite oltre 73 mila. Ma altri dati confermano l’ottimo riscontro dei cittadini, come i 1.573 bimbi che hanno seguito le letture animate o come le 27.107 persone che hanno utilizzato i locali della Biblioteca per studio, letture o altre attività proposte.

