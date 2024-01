Alassio, in corso lavori di abbattimento delle barriere architettoniche sulla via Aurelia

Alassio. Ad Alassio sono in corso in questi giorni i lavori di abbattimenti delle barriere architettoniche presenti sulla via Aurelia, con l’obiettivo di eliminare i dislivelli tra i marciapiedi e la carreggiata in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

L’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio, Rocco Invernizzi, commenta: “Ad Alassio la nostra Amministrazione Comunale sta portando avanti in questi mesi grandi opere pubbliche destinate a rendere la città ancora più bella, accogliente e smart per i cittadini e i turisti. Parallelamente, è sempre costante e al centro del nostro impegno l’attenzione alle esigenze ordinarie della collettività”.

» leggi tutto su www.ivg.it