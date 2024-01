Albenga: due rientri in più nelle scuole di Bastia e Campochiesa

Albenga. Il territorio chiama e il Comune risponde, specialmente se si tratta di riuscire a sostenere le scuole e ampliare l’offerta per le famiglie. Questo il caso di Campochiesa e Bastia che, a fronte di una flessione delle iscrizioni, hanno deciso di confrontarsi con il Comune e chiedere sostegno per riuscire ad ampliare l’offerta e migliorare sempre più il servizio ai piccoli alunni e alle loro famiglie.

Afferma l’assessore alla pubblica istruzione Marta Gaia: “Nei mesi scorsi abbiamo ricevuto la richiesta di supporto da parte di cittadini, genitori e insegnanti che ci hanno rappresentato come le iscrizioni nelle scuole di Campochiesa, intitolata da poco a Nada Torri Ricci e a Bastia intitolata a Eugenio Montale, negli anni siano diminuite. Ovviamente l’Amministrazione comunale intende collaborare per fare in modo che le scuole frazionali continuino a rappresentare l’eccellenza che sono sia in termini di servizio alle famiglie, di offerta formativa e per quel che concerne la dimensione famigliare in esse fortemente presente”.

