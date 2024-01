Ambrogetti subentra a Guccinelli, Cecati attacca l’ex consigliere: “Scappare dalle proprie responsabilità è da traditori”

Il 2024 del Consiglio Comunale di Sarzana si è aperto questa sera con l’ingresso fra le fila dell’opposizione di Sabina Ambrogetti ma non certo in un clima disteso visto che la surroga del dimissionario Renzo Guccinelli è stata commentata con parole durissime dal capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Cecati. “Dimissioni a piacere come quelle di Guccinelli – ha detto in un passaggio non fra i più aspri – sono un affronto nei confronti dei cittadini che avevano riposto fiducia in lui. Scappare dalle proprie responsabilità è un’azione a dir poco da traditori. La politica è un atto di fede e l’ex consigliere ha gettato nell’immondizia la sua carriera dando spazio al proprio arrivismo”. Affermazioni respinte dal capogruppo di Sarzana Protagonista Matteo Tiberi: “Le dimissioni di Guccinelli non sono una fuga, tutti hanno commesso errori, non solo lui. Come gruppo abbiamo visto l’opportunità di rappresentare i cittadini anche grazie all’esperienza che Renzo metterà da fuori. Il nostro impegno non viene meno, vogliamo capire e vedere cosa succede stimolando correttivi come vorremmo facesse anche la maggioranza”. Per la capogruppo Pd Beatrice Casini quello di Cecati è stato “un intervento fuori luogo visto che lui stesso nel 2018 si era trovato nelle condizioni di doversi dimettere. In quell’occasione nessuno dell’opposizione aveva sollevato polemiche e così era stato quando erano arrivate le altre, con l’eccezione delle dimissioni di Iacopi dopo il caso spiagge”. Pronta la replica del diretto interessato di FdI che ha puntualizzato: “Ho parlato di tradimento agli elettori, a chi è qui e al lavoro del consigliere”.

La discussione è poi tornata su binari più istituzionali con il benvenuto alla neo consigliera – la cui surroga è stata approvata all’unanimità – dato da Devoto (Cristina Ponzanelli Sindaco), Pizzuto (FdI), Tiberi e Casini.

Fino a ieri prima dei non eletti con 198 preferenze raccolte con la lista espressione di Sarzana per Sarzana e AvantInsieme, Ambrogetti ha subito censurato le parole di Cecati ringraziando Guccinelli per “il lavoro svolto sin qui non solo nella sua ultima esperienza ma per tutto quello che ha fatto nella sua lunga carriera politica e per la sua ultima scelta che mi ha consentito di entrare in questa assemblea. Non ho la sua esperienza – ha aggiunto – ma sono certa che saprò impegnarmi con onestà e diligenza nell’interesse di tutti e nel rispetto delle istituzioni. Credo – ha concluso – che questo consiglio debba tornare a essere il luogo della dialettica e del confronto per adottare decisioni il più possibile condivise e non prese altrove”. Ambrogetti sostituirà Guccinelli anche nella Commissione Bilancio.

