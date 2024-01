“A meno di un mese dalla presentazione in consiglio comunale di un documento praticamente inutile chiamato Regolamento comunale per gli impianti di tele-radiocomunicazioni, ecco erigersi una nuova torre per la diffusione del 5g a Piano di Follo. In barba a manifestazioni di dissenso e ignorando raccolte firme”. Così in una nota Sandro Bertoni, consigliere di opposizione a Follo.

“Abbiamo più volte chiesto in pubblica piazza, negli appelli a mezzo media e in ultimo in consiglio comunale – prosegue il consigliere di Cittadini in Comune – un impegno dell’amministrazione ad un approfondimento sul piano sanitario. È a conoscenza il sindaco dell’esistenza di persone vulnerabili sul piano sanitario? Se ci sono concittadini con disturbi legati a elettrosensibilità? Portatori di pacemaker? Si sono fatti controlli o approfondimenti in questa direzione?”. Bertoni poi guarda alla scadenza elettorale della prossima primavera: “Fortunatamente ci avviamo a una stagione nuova: sarà nostra cura vincolare ogni possibile autorizzazione a istruttorie sul piano sanitario più approfondite e rigide possibili”.

L’articolo Bertoni: “Nuova antenna 5G a Follo, in barba a dissenso e raccolte firme” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com