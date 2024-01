Calcio, Ermanno Frumento: “Io un tifoso del Savona che ci ha messo l’anima nel momento più buio”

Il Comune di Savona ha premiato mister Ermanno Frumento per quanto fatto per i colori del Savona 1907 Fbc e per quelli del Città di Savona in questi quasi due anni. L’allenatore, ora fermo per motivi personali, aveva tenuto in piedi la squadra sotto la gestione dell’avvocato romano Cittadino, facendosi carico di numerosi oneri per mandare avanti la squadra con una proprietà distante.

Compreso che il club avrebbe fatto poca strada, è stato tra gli ispiratori della nascita del Città di Savona, club che si pone l’obiettivo ambizioso di non disperdere la tradizione biancoblù anche in assenza dello storico marchio. Presenti in sala, i dirigenti e i giocatori legati all’allenatore savonese. A premiarlo, l’assessore allo sport Francesco Rossello, il consigliere Aureliano Pastorelli, il deleegato CONI Roberto Pizzorno e la dirigente del Città di Savona Nadia De Marchi.

