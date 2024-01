Calcio. “Una lacrima sul viso” di Ermanno Frumento: un uomo innamorato del Savona

Savona. Un’emozione praticamente impossibile da nascondere per Ermanno Frumento durante la premiazione dedicatagli per gli ultimi due anni in biancoblù. Prima con il Savona FBC 1907 e poi con il Città di Savona, Frumento è sempre stato definito un “condottiero” dai suoi ragazzi e dagli appassionati sportivi savonesi.

E questa sera per lui c’era una parte dei suoi ex giocatori, esponenti societari, federali amici e amici di una vita. La commozione non è riuscita trattenerla, mentre svolgeva il proprio discorso, con l’applauso di tutta la Sala Rossa a dimostrare tutto l’affetto nei suoi confronti.

