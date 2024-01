Camogli: il vescovo di Tarragona nel monastero dedicato al predecessore San Prospero

Un evento importante per Camogli o per meglio dire una grazia, come l’ha definita dom Francesco: per la prima volta la visita ufficiale di un successore di San Prospero, Joan Planella i Barnosell, vescovo di Tarragona, primate di Spagna. La prima tappa stasera al monastero di San Prospero, sede dei Benedettini Olivetani, dove dopo il canto dei primi vespri sono stati benedetti la città ed il mare con le reliquie del Santo.

Dom Francesco, priore del monastero, ha dato il benvenuto al vescovo di Tarragona e ringraziato per la presenza e la benedizione ricordando la storia del Santo. Prospero, nel 409 decise di partire a piedi da Tarragona per raggiungere Roma e fare visita al Papa. Giunto nella zona percorse la via Romana ed essendo anziano decise di fermarsi a riposare, ma non si risvegliò. Si narra che le campane del circondario nel momento della sua dipartita si misero a suonare ed anche che nacque una diatriba tra Recco e Camogli per avere le sue spoglie. Si decise quindi di porre il corpo del vescovo spagnolo su di un asino, che istintivamente si avviò verso Camogli.

