Campionati Nazionali Silver, Pro Italia protagonista a Rimini

Si sono svolti a Rimini i Campionati Nazionali Silver invernali di Ginnastica Artistica. Per le gare individuali sono scese in campo le ginnaste della Pro Italia per la categoria LC: Viola Arena, Martina Busani, Martina Costa, Aurora Cozzani, Viola Lugari, Martina Manni e Alessandra Moggia. Le ragazze hanno ben figurato portando degli ottimi esercizi. Giulia Barbieri ed Irene Calzetta hanno gareggiato per la categoria LB dimostrando grandi miglioramenti. Le atlete della società sprugolina hanno poi gareggiato nelle gare a coppie, dove Moggia e Lugari sfioravano il podio con un quarto posto e Arena e Cozzani conquistavano un bellissimo bronzo. È un risultato che dà soddisfazione a tutto il gruppo e conferma l’ottimo lavoro svolto quest’anno. Le atlete sono allenate da Chiara Micheli, con la collaborazione di Speranza Poleschi, Giorgio Ricco ed Elisabetta Giovedì.

