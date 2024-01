Nel pomeriggio, alle 17.30 circa, in via Francolano a Casarza Ligure, un pedone è stato investito riportando un trauma cranico. E’ intervenuto il 118 con l’automedica Tango 1, la Croce Rossa di Riva Trigoso e l’ambulanza India. L’uomo non era in gravissime condizioni, ma è stato comunque accompagnato in codice giallo al pronto soccorso di San Martino per più approfonditi esami. Sul posto per stabilire dinamica e responsabilità, i carabinieri.

