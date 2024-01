Chiavari: all’Economica ““Dialogando su Manzoni”. Quando lo scrittore soggiornò in città

Dall’ufficio stampa della Società Economica di Chiavari

“Dialogando su Manzoni” è il titolo dell’incontro in programma venerdì 26 gennaio 2024, con inizio alle ore 16.30, presso la Sala Presidenziale della Società Economica di Chiavari, l’ultimo di una serie di appuntamenti che avevano animato nella scorsa estate la vita culturale chiavarese (“Voci in giardino”), ideata da Enrico Rovegno e Paolo Bonini, rinnovando la collaborazione fra la Società Economica e la libreria cittadina “La Zafra”.

“Sono convinto che la celebrazione di alcuni importanti anniversari – come nel caso di Italo Calvino, Giovanni Testori e Alessandro Manzoni – rientri nei compiti di promozione culturale propri della Biblioteca e più in generale della Società Economica. Sono felice che questa sia anche occasione per confermare la nostra collaborazione con le scuole del territorio, in particolare con il liceo Marconi-Delpino” -così Enrico Rovegno, responsabile della Biblioteca e vicepresidente della Società Economica.

