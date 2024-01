Dimissioni Vaccarezza, PD: “Ha solo cambiato maglia, ma non la squadra”

Liguria. “Premesso che non ci interessa entrare nel merito delle discussioni che stanno attraversando il centrodestra ligure, occorre però fare chiarezza dal punto di vista politico. Le parole che il consigliere Vaccarezza ha pronunciato al momento delle sue dimissioni da capogruppo della Lista Toti certificano il fallimento di questa esperienza di governo regionale e confermano quanto da noi sostenuto in questi anni. Ma non è cambiando casacca rimanendo nella stessa squadra, che ci si trasforma nell’alternativa. È solo un modo per provare a ripulirsi dalle proprie responsabilità politiche senza però riuscirci”.

Così il segretario del PD Liguria Davide Natale e il consigliere regionale e vicecapogruppo PD Roberto Arboscello sulle dimissioni da capogruppo di Angelo Vaccarezza.

» leggi tutto su www.ivg.it