Ex caserma vigili del fuoco era diventata discarica abusiva. Denunciati i titolari di ditte che avevano ceduto i rifiuti a uno “svuotacantine”

I Carabinieri forestali, di concerto con la Polizia locale della Spezia, hanno denunciato i titolari di attività commerciali che avevano conferito rifiuti a uno “svuotacantine”, sanzionando anche i privati cittadini che hanno abbandonato i rifiuti. La vicenda primigenia risale al mese di luglio scorso quando si era scoperta l’esistenza di una vera e propria organizzazione che gestiva di fatto una discarica non autorizzata nell’ex caserma dei vigili del fuoco della Spezia.

A quel tempo furono denunciati due fratelli bosniaci e una donna serba per aver organizzato il trasporto abusivo di rifiuti e creato e gestito una discarica abusiva che aveva superato gli oltre 400 metri cubi di materiale accumulato dopo essere stato raccolto da numerose aziende della provincia che volevano disfarsene. La successiva attività d’indagine ha portato ad individuare anche i titolari delle ditte che avevano ceduto i loro rifiuti, tutte operanti nei settori dell’edilizia, dei traslochi, delle autocarrozzerie e del commercio, che sono stati quindi denunciati per l’illecito smaltimento di rifiuti, mentre i privati cittadini che hanno abbandonato i rifiuti presso l’ex caserma dei vigili del fuoco sono stati sanzionati in base al regolamento comunale per un importo da 300 a 450 euro.

