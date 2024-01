Il maltempo spegne in anticipo il presepe di Manarola. Spunta una nuova cattiva abitudine: il selfie appoggiati alle sculture

Il 2023 per il presepe di Manarola è stato il più difficile dalla sua storia tanto da spingere l’associazione Presepe di Mario Andreoli a spegnere le luci e smontare l’allestimento prima della Candelora, periodo in cui lo stesso ferroviere gentile chiudeva lo spettacolo. Lo spegnimento sarà il 14 gennaio, la Candelora cade di venerdì 2 febbraio. La motivazione principale è da attribuire al maltempo. Mario è scomparso un anno fa, ma se la sua persona fisicamente non è più tra gli amici e i volontari che negli ultimi anni sono stati al suo fianco, l’essenza è nelle loro mani nel tirare un filo di ferro e proteggere le sculture. Proteggere è l’altra parola chiave di questa vicenda perché, oltre al maltempo, tra i “nemici” dell’allestimento ci sono anche i selfie: con la chiusura di un sentiero basso di collegamento, molti camminatori sono passati da Volastra attraversando anche il percorso dove sono presenti le statue. Non in pochi hanno deciso di concedersi uno scatto memorabile, per pura e propria vanità, appoggiandosi alle sculture, talvolta anche con i lavori in corso. Un 2023 non facile ma che guarda all’edizione 2024 con tanta speranza e voglia di fare.

