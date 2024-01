Il Presepe di Pallerone chiude le feste con 3mila visite e mette in agenda il gemellaggio Aulla-Greccio

Si chiudono con uno risultato soddisfacente le festività 2023/24 del Presepe artistico meccanico di Pallerone: circa 3mila i visitatori, importante aumento rispetto allo scorso anno, che pure si era registrato un incremento rispetto alle precedenti edizioni. Il presepe, nato nel 1968, è curato e manutenuto da un comitato di volontari presieduto dal parroco don Jarek Sienkowski. Il gruppo è già all’opera per porre le basi della stagione 2024/25.

“Fra le iniziative più importanti da portare a termine per il futuro – spiegano dal Comitato -: il proseguimento del percorso – di concerto con l’amministrazione comunale di Aulla – che dovrebbe portare ad un importante gemellaggio ufficiale fra il Comune di Greccio (Rieti) ed il Comune di Aulla, proprio nel nome dei due presepi, vivente e riferito alla grande tradizione francescana quello laziale, storico ed animato meccanicamente quello di Pallerone. Inoltre, si vorrebbe ulteriormente valorizzare – con veri e propri percorsi dedicati – il gran numero di piccoli presepi ‘di prossimità’ che negli angoli più caratteristici del centro storico vengono allestiti dalla popolazione di Pallerone, quasi ad accompagnare i visitatori verso il grande Presepe meccanico, non mancando la partecipazione – come per il 2023 – all’iniziativa/ festival nazionale Terre di Presepi – l’Italia a Natale, che vede l’allestimento di Pallerone inserito in un percorso fra i più importanti presepi nazionali”.

