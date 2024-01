La Marina Militare cerca gestori per Maralunga e Terrizzo fino al 2027

A gara la gestione degli stabilimenti balneari della Marina Militare di Lerici, Isola Palmaria e Marina di Carrara. Il pacchetto stabilimento ufficiali di Maralunga, stabilimento sottufficiali e civili del Terrizzo e stabilimento truppa di Viale Vespucci si aggiudicano in un unico lotto dal valore di 2.429.242 euro Iva esclusa, pari a 607.313 euro per ogni annata del quadriennio 2024-2027. Ogni stagione balneare è quantificata in un minino di 105 giorni di apertura tra giugno e settembre, più eventuali deroghe in caso di autunni particolarmente miti.

La direzione di commissariato Marina della Spezia stima una frequenza media stagionale di 77mila ingressi tra titolari e ospiti nei quattro presidi “elioterapici” per 314mila euro di introiti, cifra che comprende anche gli abbonamenti. A questi si aggiungono altri 385mila euro di ricavi dai servizi di bar e self service. Il personale addetto – il costo della manodopera non è comprimibile in fase di gara – ha un costo di 336mila euro, calcolato applicando le tabelle del Ministero del lavoro per il settore. Rientrano nell’appalto i servizi di salvamento in mare, di pulizia e, nel caso di Maralunga, anche la gestione dei bungalow.

