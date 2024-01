Le telecamere di Linea Verde in Lunigiana: presto in onda la puntata

Linea Verde torna a raccontare le bellezze e le caratteristiche della Lunigiana. La troupe della popolare trasmissione di Rai Uno ha iniziato il suo lavoro a Pontremoli nei giorni scorsi, soffermandosi sul borgo, sul Museo delle Statue Stele per poi spostarsi a Guinadi, dove la conosciuta cooperativa che coltiva con amore e dedizione la cultura della cucina nei testi, ha aperto le sue porte alle telecamere per poter raccontare cosa si porta in tavola in Lunigiana. Ma il viaggio non si fermerà certo qui, la Lunigiana è grande e la scaletta altrettanto. Ma per sapere cosa si vedrà sul piccolo schermo, occorrerà attendere qualche domenica quando sarà possibile godersi l’intera puntata direttamente da casa.

