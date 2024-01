Lo spezzino Cesarini ko: rottura del crociato, ma non molla: “Proverò a tornare per un ultimo ballo”

Un brutto infortunio ferma Alessandro Cesarini. ‘Il mago’, spezzino doc, ha subito un terribile infortunio al legamento crociato nell’ultima partita giocata con il suo Livorno, squadra da cui era ripartito la scorsa estate dopo un biennio a Piacenza. Ad annunciarlo lo stesso calciatore sui social, dove ha però promesso di provare a tornare più forte di prima: “Proverò a tornare, ci proverò con tutto me stesso, come ho già fatto, proverò a tornare per un ultimo ballo, per non smettere così perché forse così non me lo merito”, ha scritto. A 34 anni Cesarini non vuole arrendersi e prova a rimettersi in piedi dopo un brutto stop.

