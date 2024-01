Msc Crociere, nel 2024 passeggeri in calo in Liguria per i lavori a Ponte dei Mille a Genova

Liguria. Msc Crociere prevede di trasportare 1.370.000 passeggeri in Liguria nel 2024, una cifra in calo del 11,7% rispetto all’anno precedente. La causa principale sarà la chiusura del Ponte dei Mille lato levante causa lavori che renderà inutilizzabile la banchina per tutto l’anno.

A Genova, Msc Crociere prevede di trasportare 1.150.000 passeggeri con 225 scali, 200.000 in meno rispetto al 2023. Alla Spezia, invece, la previsione è di 220.000 passeggeri con 52 scali, in crescita di 18.000 unità. Il 2024 sarà anche l’anno del debutto nel Mediterraneo di Explora I, la prima nave del nuovo brand di lusso Explora Journeys. La nave toccherà diversi porti italiani, tra cui Venezia, Genova, Napoli, Palermo e Cagliari.

