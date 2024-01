Rapallo: la statua al cane Ciccio, Gandhi e l’accordo sul candidato Sindaco

Chissà se la statua in bronzo che l’ex deputato Michele Scandroglio ha fatto erigere al suo defunto cane Ciccio e poi regalato al Comune di Rapallo, inaugurata oggi 12 gennaio in Piazza delle Nazioni alla presenza di Toti e numerosi esponenti di governo regionali, sarà “galeotta”. Chissà se porterà, a strettissimo giro di posta, a un accordo fra le due anime cittadine del centro-destra, chiamate a fronteggiare lo spettro di una scissione che potrebbe tradursi in una debàcle. E chissà se sarà galeotta nel suggerire che, vicino all’effige del meticcio ormai più famoso del Tigullio, emblema di tutti gli animali d’affezione, si potrebbe elevare una statua anche a un pollo, a un vitello o a un maiale, senza distinzione fra specie da allevamento, domestiche e selvatiche. L’auspicio, del resto, è riportato su una delle due targhe affisse sul basamento della statua, ed è “firmato” da Gandhi: “Grandezza e progresso morale di un popolo si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali”. Tutti gli animali. Perché a tutti gli esseri senzienti, secondo il Mahatma, è dovuta compassione.

Piace allora pensare che questa nuova presenza in città, che forse si tramuterà in un piccolo santuario a cui i rapallesi affideranno pensieri dedicati ai loro amici che hanno attraversato il “ponte”, susciti una consapevolezza maggiore sul rapporto fra uomo e animali. Il percorso non è privo di insidie, perché la stessa cultura cristiana scava un solco fra noi e loro, invitando a tenere distinti destini e ruoli. Eppure un grande maestro del Novecento, Monsieur Gurdjeff, suggeriva che l’amore consapevole per gli animali era prioritario rispetto a quello per gli uomini: “Essi reagiscono con maggior prontezza e sono più sensibili”.

