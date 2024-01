Strappo in Regione, Vaccarezza fiume: “Molti parlano di me, ma nessuno con me. Ora parlo io”

Savona. “Tanti hanno parlato di me, ora parlo io”. Inizia così il discorso di Angelo Vaccarezza, fresco di dimissioni da capogruppo della lista Toti. Ed è stato di parola perché in un video fiume di poco più di 6 minuti, Vaccarezza ha affrontato quanto accaduto, ma soprattutto fornito riflessioni sulle parole di commento che sono scaturite in seguito alla sua decisione.

E non sono mancate, oltre agli auguri ai “sostituti” Cavo e Bozzano, anche frecciate, velate e non, rivolte al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, di cui per lungo tempo lo stesso Vaccarezza è stato considerato braccio destro, salvo poi sentirsi dire, nei giorni scorsi, dallo stesso Toti, di essere stato “il suo peggior consigliere in questi anni”.

