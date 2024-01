Trasporto Amt gratis per over 70 e under 14, code alle biglietterie per fare la card Citypass

Genova. Sono già moltissimi i genovesi che si sono mossi per sfruttare la gratuità dei mezzi Amt stabilita per gli over 70 e gli under 14 e ottenere la card “citypass” necessaria ad accedere alla sperimentazione che prevede gli abbonamenti annuali gratis. Non basta, infatti, esibire una carta d’identità o presentare un’autocertificazione.

La card Citypass si può fare gratuitamente on line utilizzando https://www.amt.genova.it/amt/tariffe/under-14-e-over-70/ oppure si può richiedere in forma fisica, ma al costo di 10 euro, recandosi alle biglietterie.

