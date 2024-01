Vezzano, tra i lavori del 2024 ampliamento parcheggio Fontanazza e intervento sulla palestra dei Prati

Nei giorni scorsi la giunta comunale di Vezzano ha adottato il Piano delle opere 2024/26 e l’elenco annuale dei lavori per il 2024. In quest’ultimo, gli interventi più onerosi sono il primo lotto dell’ampliamento del parcheggio in località Fontanazza (620mila euro), l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del Canale Fornola (600mila euro), l’adeguamento e il completamento della palestra polifunzionale ai Prati più sistemazione dell’area esterna (585mila euro), il recupero e risanamento conservativo con riqualificazione della pavimentazione dei percorsi storici Valeriano (un tratto di Via Roma) e Vezzano inferiore (Via Montallegro), I lotto (circa 220mila euro). In agenda per il 2024 anche 150mila euro si asfaltature di strade comunali e ancora una nuova recinzione al Parco della Fontanetta, videosorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree pubbliche del P.e.e.p. di Sarciara, interventi questi ultimi tre da circa 50mila euro ciascuno.

