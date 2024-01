Albenga, Ciangherotti (FI): “Sulle strade pianificazione elettorale, lavori a metà e ricerca fondi per rimediare alle figuracce”

Albenga. “Le conferme non erano necessarie, anche perché, nostro malgrado, negli ultimi anni abbiamo avuto modo di conoscerli bene. Questa amministrazione è senza dubbio una delle più incompetenti nella storia di questa città. Quello che sta avvenendo in queste settimane sotto agli occhi dei cittadini ne è un esempio lampante. Nel tentativo di guadagnare qualche voto in vista delle elezioni, la maggioranza, con un piano ad orologeria, ha predisposto una serie di interventi sulle strade. E qui arriva il bello. O meglio, il ridicolo di tutta questa barzelletta. Non solo i lavori, in molti casi, sono stati eseguiti in modo a dir poco approssimativo, a testimonianza del fatto che l’unico obiettivo della giunta è quello di gettare fumo negli occhi degli elettori”.

Lo afferma il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

