Ancora ladri in azione tra Sampierdarena e Oregina: svaligiati due appartamenti

Genova. Ancora furti in città. Almeno due gli appartamenti svaligiati nelle ultime ore. Uno dei furti è stato registrato in un appartamento del passo dell’Osservatorio nel quartiere di Oregina. La proprietaria si è accorta dell’effrazione intorno alle 23.30. I ladri hanno forzato una finestra è hanno portato via un salvadanaio con dentro duemila euro e due anelli.

Secondo furto in via Cevasco nel quartiere di Sampierdarena. La proprietaria rientrando intorno all’una di notte ha visto le finestra aperte e le luci accese. I ladri, che si erano introdotti dai balconi, hanno rubato oro e contanti per un valore ancora da quantificare.

