Calcio/ Genoa – Torino 0-0, equilibrio al Ferraris

Un pareggio per il Genoa utile a fare un altro passo avanti in classifica ma la partita regala poche emozioni e con il Torino termina 0-0. In uno stadio che a 25 anni dalla morte ricorda Fabrizio De Andrè la Nord regala il solito spettacolo, non il primo di questa stagione fin qui molto positiva. Gilardino perde Frendrup e così in campo va Messias come mezzala mentre Martin sulla sinistra. In difesa prima volta del trio De Winter, Bani e Vasquez. In attacco complice le tante assenze ritrova una maglia da titolare Retegui al fianco di Gudmundsson.

Un primo tempo in cui c’è poco da segnalare se non due occasioni nitide per il Genoa respinte da Milinkovic Savic prima sul tiro di Gudmundsson al 5’ e poi su Malinovskyi dalla distanza. Nel finale due colpi di testa, uno per parte, con Retegui e Zapata che però non inquadrano lo specchio della porta.

