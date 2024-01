Cogorno: Francesco Bergamasco ci presenta “Alba e ciambelle”, racconto di viaggio rivoluzionario

La storia di Francesco Bergamasco ha il sapore esotico dell’incontro con luoghi lontani e con esperienze che si leggono sulle pagine di un giornale o sullo schermo di uno smartphone piuttosto che con storie vissute in prima persona. Ma da tigullini ci riguarda. Abituato e soddisfatto della tranquilla e rassicurante vita di provincia nel suo paese di nascita, Cerro Tanaro in provincia di Asti, fatta di un lavoro sicuro e di una solida cerchia d’amicizie, col passare del tempo, complici delusioni sentimentali, sente che questo non fa più per lui, lo rende infelice. E a 26 anni, nel 2016, decide di cambiare tutto. Appoggiandosi a dei parenti che vivono in Australia, parte alla volta di quelle terre (compresa Nuova Zelanda, Sud Est Asiatico, Giappone) per un viaggio che durerà un anno e che lo porterà, al suo ritorno, oltre che a cambiare lavoro, a cambiare affetti e a trasferirsi nel Levante Ligure, a San Salvatore di Cogorno, dove lavora in un negozio di elettronica.

Perché hai deciso di scrivere un romanzo? “L’idea è nata da una sorta di gioco personale: volevo offrire un diario romanzato della mia esperienza e poi anche buttare giù sensazioni e sentimenti che avevo provato che , essendo una persona un po’ timida e introversa, a voce non sarei mai riuscito ad esprimere. Quindi dapprima è nato per raccontare del viaggio alle persone che conosco. Durante il viaggio però leggevo diversi recenti romanzi di viaggio e di formazione simili a quello che poi sarebbe diventato il mio ed ho notato che in tutti c’è il finale perfetto: il ragazzo che lascia il lavoro diventa un travel blogger, un influencer, un organizzatore di viaggi, non si racconta mai di una persona che torna alla vita normale ma con una mentalità diversa. E invece a me è capitato questo: sono tornato ad Asti, ho lavorato in un supermercato a scaricare tutte le mattine alle 5 casse di frutta e verdura ma felice perché avevo negli occhi e nel cuore l’esperienza vissuta e la consapevolezza che sarei tornato a fare qualcosa di grande. Questo non lo racconta mai nessuno”.

