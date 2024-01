D’Angelo: “Ci serve gente nuova, siamo deboli mentalmente. E non m’importa se arrivano prestiti”

“Che non sia una situazione facile è evidente, ma io ho la convinzione che lo Spezia possa salvarsi”. Così in conferenza stampa Luca D’Angelo, dopo la netta sconfitta dello Spezia di oggi contro il Como, che apre ora ad un’altra settimana molto complicata, che si chiuderà con la partita del Picco contro la Cremonese. “Abbiamo bisogno di qualche giocatore, di qualche faccia nuova, ma questo non è un gruppo da prendere e buttare via. Siamo deboli mentalmente, non nel modo di giocare e nella prima mezz’ora penso che abbiamo fatto bene e dirlo dopo un 4-0 sembra assurdo. Fino al primo gol avevamo giocato meglio noi, con palle-gol nitide per sbloccarla. Loro hanno fatto quattro tiri, prendendo due pali e due gol, ma strameritando di vincere e lo sottolineo. La squadra ha bisogno di più giocatori di personalità e forse di giocatore che non hanno vissuto la retrocessione dell’anno scorso e l’inizio di questo campionato. Questo inizio sta destabilizzando la squadra, la vedo debole mentalmente ma non calcisticamente ed è per questo che possiamo lottare per raggiungere la salvezza. Siamo partiti con l’idea di tornare in Serie A, una valutazione smentita dai fatti, ora sta a noi metterci cinque squadre dietro”.

E per farlo serve necessariamente muoversi sul mercato, che però per ora resta fin troppo bloccato: “Io faccio l’allenatore e devo rispondere di quanto faccio in campo. Oggi si giocava undici contro undici e qualcosa ho sbagliato anche io. Posso dire che chi resterà da qui a fine campionato deve restare con l’idea che c’è da faticare e tanto. L’inerzia non è buona, dal punto di vista mentale, e dobbiamo capire che dobbiamo tenerci cinque squadre dietro. Se la società mi prende quattro giocatori in prestito ma sono validi a me non me ne frega un cazzo, nel calcio bisogna pensare al concreto. Quando sento dire che nel calcio bisogna programmare mi viene da ridere, perché non si programma niente. Non a Spezia, in generale. La programmazione sono i risultati, se non ci sono cambia tutto. Che venga gente in prestito, a titolo definitivo, per tre partite, non mi interessa: mi serve gente che sappia ciò di cui c’è bisogno”, tuona il tecnico, che poi chiarisce: “Nessuno ora pensa alle plusvalenze. Né proprietari, né dirigenti”.

