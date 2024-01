Dimensionamento scolastica, è polemica nel savonese: “Scelte inaccettabili”. Regione: “Condivise con il territorio”

Non si fermano le polemiche sul dimensionamento scolastico in Liguria e nel savonese, con reazioni e commenti: “A Savona abbiamo ricevuto la notizia degli accorpamenti con sgomento e preoccupazione. Evidentemente la giunta Toti, che aveva dichiarato orgogliosamente di ascoltare i territori, non ha potuto sottrarsi agli obblighi ministeriali, scegliendo tuttavia le modalità peggiori per attuare il dimensionamento, senza alcun coinvolgimento e scavalcando le istituzioni locali. Errore di comunicazione? No, una prassi per questa amministrazione regionale” è il commento di Adele Taramasso (Azione), consigliera della provincia di Savona, sul caos del dimensionamento scolastico.

“L’assessore alla Scuola Simona Ferro – spiega Taramasso – aveva promesso di posticipare gli accorpamenti al prossimo anno e di avviare un tavolo di confronto coi territori ma ha disatteso questo accordo pochi giorni dopo con l’accoppiamento in Val Bormida, soluzione già scartata e non condivisa né con la provincia né con gli istituti interessati”.

