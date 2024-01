Dimensionamento scolastico, il presidente della Provincia: “Pronti ad azioni per far valere le nostre ragioni”

Savona. Dopo il sindaco di Carcare, i dirigenti scolastici ed i sindacati, il presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, interviene in merito alla delibera regionale che prevede, per l’anno scolastico 2024-2025, l’accorpamento dell’Istituto comprensivo e del Liceo Calasanzio.

“La situazione durante le festività è stata particolare – afferma Olivieri – Tra Natale e Capodanno, abbiamo incontrato la nostra dirigente, la dottoressa Dalmasso, in sede, in presenza. Successivamente, il 3 gennaio, abbiamo avuto una call con l’assessore regionale Ferro, e il 5 ci siamo riuniti con alcuni consiglieri e di nuovo con la professoressa Dalmasso. Abbiamo ricevuto una comunicazione dalla Regione che ha confermato la revisione nazionale a seguito delle osservazioni fatte. La comunicazione scritta dall’assessorato ha indicato che al momento non erano necessarie ulteriori decisioni”.

