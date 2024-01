Dimensionamento scolastico, Natale e Centi: “Spezia resta col cerino in mano e Percchini non dice niente”

“Se l’Italia è il Paese dei furbi, la Liguria è la Regione dei furbissimi vedendo come si è conclusa l’annosa vicenda degli accorpamenti scolastici”. A dichiararlo è il consigliere regionale della Lista Sansa Roberto Centi. “Le province della Spezia e di Imperia sono state le uniche due a presentare i loro piani di accorpamento secondo le indicazioni e i tempi richiesti dal Governo – spiega il consigliere regionale –. Per avere adempiuto, anche con scivoloni ed errori, come nel caso spezzino, a una norma che sembrava uguale per tutti sono state penalizzate dalla Giunta regionale che, viceversa, ha premiato per non aver fatto il loro lavoro Genova e Savona”.

In seguito alle ultime notizie diramate ieri, continua a tener banco la vicenda del dimensionamento scolastico e delle scelte prese a Genova dopo il lungo dibattito andato in scena nei mesi scorsi sul territorio.

“Ricordo che il piano di dimensionamento nazionale prevedeva per La Spezia 3 istituti da accorpare, e così è stato, per Imperia 4, e anche in questo caso la Provincia ha fatto il suo dovere – osserva Centi -. A Savona erano previsti 3 accorpamenti e alla fine grazie alla deroga inserita nel Milleproroghe se ne faranno solo due, mentre a Genova dove sarebbero dovuti essere predisposti 6 accorpamenti, e la Città Metropolitana non aveva presentato alcun piano, grazie alla deroga se ne faranno solo 3, la metà esatta”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com