Divieto Euro 4, il Pd: “Comune revochi ordinanza per modificarla e potenzi il trasporto pubblico. Le nostre proposte”

Il divieto di transito nel centro storico per i mezzi Euro 4 e precedenti scattato dal 1° gennaio 2024 è l’argomento più dibattuto tra piattaforme social, bar e giardini. Le opinioni si sprecano e spesso e volentieri si arriva a conclusioni nette, al limite dell’ideologico, decisamente poco costruttive e utili nel dibattere di un argomento caratterizzato da un alto grado di tecnicismo.

Molto meglio compiere un’analisi dettagliata della situazione e dell’ordinanza emessa da Palazzo civico e cercare di apportare quelle modifiche che riducano i disagi per la cittadinanza senza mortificare le motivazioni alla base del provvedimento. Una strada che è stata percorsa dal Partito democratico, che questa mattina ha presentato i contenuti della mozione urgente che presenterà lunedì sera in consiglio comunale.

“A pochi giorni dalla ripresa dei lavori del Consiglio Comunale non possiamo non riprendere la discussione dal tema che ha occupato il dibattito cittadino durante le feste e continua a farlo, per evidenti motivi legati soprattutto al numero di spezzini e spezzine coinvolti. Si tratta di una misura di cui condividiamo ampiamente la ratio: da sempre denunciamo i problemi della qualità dell’aria nella nostra città e conduciamo battaglie in questo senso, ma è evidente – afferma la capogruppo del Partito democratico, Martina Giannetti – che nella sua applicazione concreta parecchie cose non abbiano funzionato. Misure virtuose come questa se non accompagnate da una serie di politiche di cornice, complementari, rischiano di schiantarsi come asteroidi sul diritto alla mobilità della cittadinanza, sul tessuto sociale e commerciale, e anche sulle diseguaglianze. Sono molti anche i rischi che pendono sulla viabilità, sia per il centro che per le zone più periferiche”.

