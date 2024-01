Genoa, Gilardino: “Mercato? Prendere un giocatore per ruolo, se troveremo qualcosa di giusto”

Genova. Una partita ben controllata, con solo due occasioni concesse ed entrambe su calcio da fermo. Un cambio di modulo che è stato un po’ una sorpresa quel 3-4-2-1 a inizio gara in Genoa-Torino, ma che Alberto Gilardino aveva maturato già da un po’. Complice la non perfetta condizione di Frendrup: “Morten aveva un problema alla caviglia, prima di Bologna aveva fatto un allenamento e questa settimana solo due giorni. Gli ho dato un po’ di riposo. La decisione presa è stata giusta, questa partita era sulle seconde palle, che sono state tante, quindi avere qualità è stato importante. Giocavamo contro una squadra forte sui duelli. È stata una partita che desideravo facessero così i ragazzi”.

L’idea pre-gara era proprio questa: vedere giocare più vicini Malinovskyi Messias, Retegui e Gudmundsson. “Volevo avvicinarli all’area di rigore e Junior ha lavorato bene, Ruslan ha fatto una partita strepitosa, ha la gamba giusta in questo periodo ed è un giocatore importante perché vince i duelli, strappa, ha un bel controllo orientato e Badelj può giocare altri dieci anni, ha un’intelligenza superiore, veramente. Diventa difficile poi per me fare delle scelte”.

