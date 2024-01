Il sabato delle beffe per lo Spezia: Zurkowski esordisce con l’Empoli e segna dopo 6 minuti

Il 2024 dello Spezia è cominciato come peggio non si potesse pensare, ma questo sabato di gennaio suona sempre più come una beffa per la squadra bianca e i suoi tifosi. Mentre la squadra è di ritorno dalla tremenda trasferta di Como, a pochi chilometri di distanza, in Verona-Empoli, Szymon Zurkowski è tornato a calcare i campi di Serie A, pochi giorni dopo il suo ritorno ai toscani, che lo hanno acquistato in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia.

Subentrato al minuto 56 della ripresa, l’ingresso di Zurkowski non sembrava dei più fortunati. Pochi minuti dopo, infatti, il Verona ha trovato la rete del momentaneo 2-0 e lo stesso polacco si è fatto ammonire. Una presenza che sembrava tutt’altro che indimenticabile per l’ex Spezia, che invece, appena sei minuti dopo il suo secondo esordio ad Empoli, ha trovato il gol con un bell’inserimento in area e colpo di testa. Dopo un anno di grande difficoltà in maglia bianca, dove ha raccolto solo ventotto presenze e ha messo a referto un solo assist, il polacco ha impiegato poco più di cinque minuti per ritrovare la via del gol, che mancava da oltre un anno e mezzo. E che è arrivato lontano dallo Spezia, come beffa finale.

