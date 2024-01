La Rainbow Spezia viaggia a Quarto

Viaggia a Quarto contro il Quinto (l’Audax nettamente più indietro in classifica) anche se può “suonare”…come una contraddizione in numeri, la Rainbow Spezia nel primo impegno dell’anno nuovo, per la 9.a giornata del campionato regionale di Serie D di pallavolo femminile, Girone B; sabato 13/1, ore 19.30 alla palestra Se.Di, arbitro Serena Russo.

Spezzine salvo sorprese agli sgoccioli al completo. Questi poi gli altri match in programma nel turno: Genova Volley-Tigullio Sport Team Santa Margherita, Lunezia-Cus Genova, Normac Vgp Sestri Ponente-Scuola Pallavolo Carasco e Volleyscrivia-Paladonbosco Ge.

