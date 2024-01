L’Accademia centenaria

Il 2024 ha portato una nuova socia del Club dei Centenari sprugolini. Però, la vegliarda sembra una ragazzina da tanto che sprinta e si dà da fare. Sembrerà inverosimile ma assicuro che è così, penso dipenda dalla bravura e dalla competenza del medico curante. La centenaria è di origine nobile a giudicare dai tanti cognomi che si porta dietro: Accademia Lunigianese di Scienze Giovanni Capellini anche se, a fare bene i conti, di anni ne ha anche di più perché all’anagrafe risulta nata cinque anni prima, nel ’19 anche se fu battezzata con un solo cognome: Società. Poi, anche per la spinta di Ubaldo Mazzini che la guidò, si avviò verso una definizione onomastica più ampia che meglio chiarisse orizzonti e prospettive. L’Ubaldo non la poté vedere nel nuovo format per cui tanto s’era adoperato ma il carattere che aveva voluto imprimerle l’ha contraddistinta nei cento anni di carriera come presidio culturale. Ma non fu sempre vita facile: né sotto le bombe né ora che la tecnologia cambia di continuo le carte in tavola. Però, devo dire che l’Hdemia (la scrivo così pensando a quanto parla la mutina che inizia il suo nome) riesce a tenere botta perché, come detto, gode di buona assistenza.

Forse il merito del successo è che è nata bene, non servì il forcipe per farla venire alla luce: è stata voluta, non arrivò per caso ché nella turbolenta nascita di Sprugola City servivano precisi punti fermi: identitari e fondativi. Cenerentola non va al gran ballo di corte vestita da sguattera, non la farebbero entrare. Le servono un abito lussuoso, carrozza, cavalli e palafrenieri oltre alla scarpetta di vetro. Solo così è ammessa perché dimostra di essere alla pari con chi girerà i valzer con lei. Occorre dimostrare che si possiedono lombi antichi. Per Sprugolandia ciò significa riscoprire le proprie glorie. Anche se umili, l’importante è che siano datate. Avere una storia alle spalle attesta che non si è parvenu né deraciné. Per questo, con Biblioteca e Museo, nasce l’Hdemia.

