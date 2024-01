Lo Spezia crolla a Como e la società decide: la squadra andrà in ritiro

Lo Spezia crolla a Como, la classifica preoccupa e il 2024 inizia nel peggiore dei modi. Dopo la debacle del Sinigaglia, la società ha deciso di indire il ritiro per la squadra, in vista della partita di sabato prossimo contro la Cremonese. Dopo le parole di mister Luca D’Angelo in conferenza, una decisione obbligata da parte di società e dirigenza, che provano così a scuotere un gruppo parso oggi più che mai a terra.

