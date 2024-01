Martina Rossi, la posizione choc dei condannati nel processo civile: “E’ morta anche per colpa sua”

Genova. Condannati in via definitiva a 3 anni perché Martina Rossi precipitò dal sesto piano di un hotel di Palma di Majorca per sfuggire allo stupro il 3 agosto 2011, ora nel processo civile in corso al tribunale di Arezzo per il risarcimento dei danni provano con i loro avvocati a dare la colpa alla vittima, almeno in parte.

Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi hanno chiesto che il giudice civile riconosca un grado di responsabilità della giovane studentessa ventenne di Genova nella caduta mortale. Fu anche colpa sua, in sostanza, se scavalcò la ringhiera nella fuga e cadde nel vuoto. Una posizione processuale che il papà di Martina, Bruno Rossi ha definito “aberrante”.

