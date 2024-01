Pallanuoto M/ A2: Bogliasco perde gara e primato a Firenze

Dall’ufficio stampa Netafim Bogliasco 1951

Primo stop in campionato per i ragazzi del Netafim Bogliasco 1951. Nella prima partita del 2024, valida per l’ottavo turno di Serie A2, i biancazzurri cedono di schianto nello scontro diretto al vertice del Girone Nord nella tana della Rari Nantes Florentia. Alla Nannini i toscani padroni di casa dominano la sfida, imponendosi con un netto 10-5 che permette loro di issarsi solitari in vetta al raggruppamento e di infliggere a Boero e compagni il primo dispiacere stagionale.

» leggi tutto su www.levantenews.it