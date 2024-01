I Red Jackets Sarzana sono attesi in campo domenica 14 gennaio alle 14 all’Isoppo della Bradia sarzanese, in un impianto al completo per quello che è il match clou della giornata. I rosso argento, infatti, ospiteranno quei Titans Romagna (Forlì) che li inseguono in seconda posizione nel Girone Nord della Seven Football League federale dove si gioca 7 contro 7.

Ma sarà meglio non sottovalutare pure i Condors Grosseto: terzi con una partita in meno…

Le prime 2 in classifica si affronteranno alla fine per la vittoria del raggruppamento e a inizio febbraio sfideranno la vincente del Girone Sud: nella finale appunto per il titolo nazionale a sette.

L’articolo Seven football league, big match per i Red Jackets Sarzana: arrivano i Titans Romagna proviene da Città della Spezia.

