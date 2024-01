Si è spenta la voce di Daniele Bottero, una vita per la musica

Non c’è locale, bar, circolo, pub o festa in cui non abbia fatto suonare la sua musica, portando gioia e divertimento. Si è spento nelle scorse ore Daniele Bottero a soli 58 anni, pioniere locale della radio libere negli anni Ottanta, showman, musicista e animatore di centinaia di serate in tutta la provincia spezzina e la vicina Lunigiana.

Nato alla Spezia, dopo aver lavorato nel settore della vendita all’ingrosso di prodotti dolciari, era stato assunto alla Fincantieri del Muggiano ed era socio del rinomato ristorante “Il Tritone” di Fezzano. Ma era nel mondo della musica che era diventato un personaggio conosciutissimo, dagli esordi nelle radio private fino all’attività di pianobar e karaoke con il duo Manikomio. Una carriera di quarant’anni, una capacità trascinante di coinvolgere le persone.

