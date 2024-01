Vado Juniores, domani si riparte. Grossi: “Da quando alleno solo due colori. Nostro percorso ha già bruciato delle tappe, guardiamo ai playoff”

Vado Ligure. Una crescita esponenziale a coronamento di un girone d’andata da sogno. È un Vado Juniores grandi firme la squadra che, al termine della prima parte di stagione, si trova ad occupare il terzo posto in classifica a pari merito con l’Asti. I rossoblù guidati da Fabrizio Grossi, vice di mister Cottafava in prima squadra, sono la squadra ligure che meglio ha figurato finora nel girone A del campionato nazionale giovanile.

“Il nostro percorso secondo me ha bruciato già delle tappe – ha dichiarato il tecnico del Vado Juniores intervistato per presentare il ritorno in campo dei suoi ragazzi -. Sapevo di avere un gruppo molto competitivo soprattutto sotto l’aspetto qualitativo, non si pensava però di entrare dentro un mondo di livello nazionale con questo impeto. Abbiamo disputato un girone di andata all’altezza nonostante il nostro gruppo giochi strettamente ‘sotto leva’ (i giovani rossoblù sono principalmente classe 2006, ndr), motivo per cui spesso si notano alcune differenze con le avversarie soprattutto dal punto di vista fisico”.

» leggi tutto su www.ivg.it