Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Salgono a undici le case rifugio accreditate della Regione Liguria per le donne vittime di violenza, per un totale complessivo di 64 posti letto. Dopo l’apertura a luglio della decima struttura, in questi giorni è stata infatti accreditata la nuova casa rifugio “Mimosa”, con una capienza di 11 posti letto.

