Cairese fermata dal Serra Riccò. Boschetto: “Prestazione okay, ma più cattiveria e personalità in certi frangenti”

Un solo goal nelle ultime tre partite per la Cairese. La vetta è ancora alla portato ma ora sono quattro i punti di distanza dall’Imperia. In mezzo, c’è il Rivasamba a 32. I gialloblù faticano a finalizzare. In attesa della prima punta che la società sta cercando, mister Boschetto chiede maggiore cattiveria sottoporta. Oggi, un pareggio 1 a 1 contro il Serra Riccò che porta a quota 30 i gialloblù.

I gialloblù hanno affrontato la partita con il modulo 3-5-2, variando rispetto al 4-3-3 base poi riproposto per l’assalto finale. Tuttavia, dopo alcune occasioni clamorosamente fallite hanno subito il goal su rigore di Curabba chiudendo il primo tempo in svantaggio: “Questo è un campo difficile dove loro non perdono dalla terza giornata – esordisce mister Boschetto -. Abbiamo messo due punte vicine per dare più continuità alle nostre azioni d’attacco. Paradossale essere andati sotto nel punteggio dopo 5 o 6 occasioni create, avremmo meritato di essere ampiamente sopra. Quattro o cinque ce le siamo mangiate e in un paio di occasioni è stato bravo il portiere. Probabilmente otterremo i frutti del lavoro più avanti e spero anche io di prendere punti quando non li merito“.

