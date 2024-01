Calcio a 5: la CDM torna dalla Sardegna con un buon pareggio

Cagliari. La CDM Futsal vola in terra sarda a caccia di un cambio di passo e affronta il primo atto della doppia sfida contro la Leonardo, prossima avversaria anche nel primo turno di Coppa Italia, sempre in programma al Palaconi di Cagliari. Per provare a invertire un inizio di 2024 non proprio perfetto, mister De Jesus si affida al quintetto iniziale composto da Siqueira, Foti, Ortisi, Da Silva e Boaventura. Il primo tiro verso la porta di Erbi arriva dopo poco più di un minuto, con Foti che testa i riflessi del portiere avversario con un bolide dalla sinistra. La risposta dei padroni di casa passa invece dalla rasoiata mancina di Guti ma Siqueira fa buona guardia e blocca. Il vantaggio della Leonardo però è solo rimandato di qualche minuto: Foti cerca Da Silva ma trova l’intercetto di Guti che serve Dos Santos tutto solo in mezzo all’area ligure. Piazzato sotto la traversa ed è 1-0 Leonardo.

Al 7’ la CDM non è nemmeno assistita dalla buona sorte, quando il tiro di Da Silva viene intercettato con le mani da un difensore in piena area. Per gli arbitri, è tutto regolare. La pressione della formazione ligure però adesso è costante e all’8’ una gran botta di Ramon viene neutralizzata dal volo di Erbi, che la toglie dall’angolino alto. Al 9’ è la Leonardo ad andare dal dischetto ma Guti si fa ipnotizzare da Siqueira che devia la palla quel tanto che basta per metterla sul fondo.

